Quem são os irmãos Álex e Cristian Roldán, titulares do Seattle Sounders contra o Botafogo pelo Mundial de Clubes

Camisas 16 e 7, respectivamente, os dois jogadores tiveram atuações que chamaram a atenção no Lumen Field , em Seattle, sede do Sounders. A equipe americana foi derrotada por 2 a 1.

O gol do time da casa, no entanto, foi marcado pelo meia Cristian Roldán. Depois de cruzamento na área, ele tocou de cabeça para diminuir o marcador.

O autor do gol é o mais velho dos Roldáns. Aos 30 anos, ele joga no Seattle Sounders desde 2015 após defender o Washington Huskies , time da University of Washington.

No total, conforme o portal OGol, ele tem 365 jogos, com 42 gols marcados e 39 assistências, com a camisa do Seattle Sounders.