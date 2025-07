Os favoritos no masculino

Para André Ghem, ex-tenista e comentarista da ESPN , no torneio masculino, Alcaraz, Jannik Sinner — atual número 1 do mundo — e Djokovic encabeçam a lista de favoritos.

As candidatas no feminino

O feminino tem boas opções na disputa pelo título, e as últimas conquistas comprovam o fator surpresa , bastante presente no torneio das mulheres.

Ghem concorda com o favoritismo de Aryna Sabalenka, atual líder do ranking feminino , mas traz outras opções de surpresa.

— Pela distância que ela está das outras no ranking, a Sabalenka é a grande favorita. No entanto, Wimbledon tem um histórico de zebra no feminino. Olho na Rybakina, na Vondrousová (campeã em 2023), e até mesmo na Mirra Andreeva. Vejo a chave feminina mais aberta do que a masculina — diz Ghem.