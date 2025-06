Quem são os campeões do mundo com seleções que estarão no Mundial de Clubes em 2025

Os gramados do Mundial de Clubes em 2025 terão personagens especiais. De acordo com a Fifa, pelo menos 26 jogadores que foram campeões mundiais com Seleções Nacionais desde 2010 vão estar jogando nos Estados Unidos, a partir de 14 de junho.

Por serem os campeões mais recentes, os argentinos são maioria. Serão 13 campeões no Catar que vão atuar por seis times participantes do Mundial. Além deles, teremos dois espanhóis que conquistaram o torneio na África do Sul, dois alemães do Brasil 2014 e nove franceses da Rússia 2018.