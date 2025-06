Quem são os brasileiros entre os jogadores mais valiosos do mundo

Vini Jr., do Real Madrid, está no top 10 do ranking. THOMAS COEX / AFP

Nesta quarta-feira (5), o Observatório do Futebol (CIES) divulgou lista dos 100 jogadores com maior valor de mercado no mundo. Onze brasileiros foram citados, entre eles Vini Jr., figurando no top 10.

O craque do Barcelona Lamine Yamal lidera o ranking. O jovem de 17 anos é avaliado em 402,3 milhões de euros (R$ 2,58 bilhões). Em segundo lugar vem Haaland, do Manchester City (R$ 1,53 bilhão), e em terceiro Bellingham, do Real Madrid (R$ 1,5 bilhão).

Entre os brasileiros, Vini Jr. é o melhor colocado. Em 7º lugar, o atacante do Real Madrid vale, segundo o CIES, 130,4 milhões de euros (R$ 833,3 milhões). Apenas um, na lista inteira, atua no futebol brasileiro: Estêvão, do Palmeiras. Mas ele já está negociado e vai jogar pelo Chelsea depois do Mundial de Clubes.

Os 11 jogadores brasileiros mais valiosos do mundo