Quem são as jovens promessas que podem brilhar no Mundial de Clubes

Estêvão vai disputar último campeonato pelo Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

O Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, poderá ser um palco importante para jovens promessas do futebol se provarem para o mundo todo. A partir do sábado (14), 32 equipes começaram a disputa pelo título do torneio.

Além de grandes craques já consagrados, o Mundial terá jovens atletas com capacidade de estarem entre os melhores num futuro próximo. Veja abaixo sete nomes para ficar de olho durante a competição:

Leia Mais Com indiferença dos norte-americanos, Mundial de Clubes conta com latinos para ter sucesso nos EUA

Telasco Segovia - Inter Miami

Segovia se destaca no time de Messi e Suárez. Inter Miami / Divulgação

As atenções no Inter Miami estão em Messi e Suárez, principalmente. No entanto, há um meio-campista venezuelano que vem se destacando mais.

Telasco Segovia, 22 anos, pode utilizar o torneio para mostrar sua capacidade e voltar ao futebol europeu. Ele passou pela Sampdoria, da Itália, e pelo Casa Pia, de Portugal, antes de chegar ao Inter Miami.

O venezuelano fez 25 jogos na atual temporada, com quatro gols e três assistências. No entanto, sua principal função é a ligação entre a defesa e o ataque da equipe de Miami.

Rodrigo Mora - Porto

Mora tem 18 anos e é um dos principais nomes do Porto. FILIPE AMORIM / AFP

O futuro do futebol português está em boas mãos. Rodrigo Mora, 18 anos, é uma das principais promessas do Porto e vai estar no Mundial.

O meia é baixinho, com apenas 1m68cm, mas tem grande habilidade e capacidade de criar jogadas. As boas atuações já lhe renderam convocações para a seleção portuguesa.

Pelo Porto, Mora disputou 37 partidas na temporada, marcando 11 gols e distribuindo quatro assistências.

Leia Mais Mundial de Clubes: Guia Especial destaca o que você precisa saber sobre a competição

Estêvão - Palmeiras

Já bastante conhecido do futebol brasileiro, Estêvão fará seu último campeonato com a camisa do Palmeiras. Após o Mundial, o atacante de 18 anos vai se transferir ao Chelsea.

Uma boa exibição no torneio é importante para Estêvão chegar com moral no futebol europeu. Pode ser que ele não tenha espaço inicialmente na equipe inglesa, e então pode ser emprestado para outro clube.

Pelo Palmeiras, o jovem tem 32 partidas na temporada, com 11 gols marcados e cinco assistências.

Franco Mastantuono - River Plate

Promessa argentina vai se juntar ao Real Madrid após o Mundial. Conmebol / Divulgação

A nova promessa do futebol argentino também usará o Mundial para se despedir do clube que foi revelado, além de mostrar seu talento para o restante do mundo.

Mastantuono, 17 anos, já está negociado com o Real Madrid e vai se apresentar ao novo clube em agosto. O argentino é um ponta canhoto que atua pelo lado direito do campo, bastante habilidoso e fez boa temporada pelo River Plate.

Foram 19 partidas, sete gols e quatro assistências de Franco Mastantuono.

Samuel Aghehowa - Porto

Samu foi o artilheiro do Porto na temporada. Porto / Reprodução

O camisa 9 do Porto é o espanhol Samuel Aghehowa, 21 anos, que marcou 25 gols na temporada, em 41 jogos disputados na temporada.

Samu, como é conhecido, tem descendência nigeriana, 1m93cm e muita fisicalidade. Com a bola nos pés ele demonstra habilidade, mas se destaca na finalização com o pé direito.

O atacante também já está sendo chamado para a seleção espanhola, e pode ser considerado o centroavante do futuro da nova geração.

David Martínez - Los Angeles FC

O atacante venezuelano vem se destacando no Los Angeles FC. MLS / Reprodução

Outro venezuelano que está se destacando no futebol dos EUA é Martínez, de 19 anos. Atacante canhoto, que atua pelo lado direito do campo, é habilidoso.

Ele ainda precisa melhorar na finalização das jogadas. Foram três gols e duas assistências na temporada, em 19 partidas. Martínez tem potencial para jogar na Europa.

Oscar Gloukh - Salzburg

Meia israelense é destaque do Salzburg. RB Salzburg / Reprodução

O Salzburg não chega com grandes expectativas na competição, mas tem um jogador que pode chamar bastante atenção. O israelense Oscar Gloukh, 21 anos, foi o destaque do clube austríaco na temporada.