Quem passa para as quartas de final do Mundial de Clubes? Colunistas de ZH opinam

O mundo já viu que a diferença entre as elites da Europa e da América do Sul não é um “vira em cinco, acaba em 10”. Tem jogo, mas a diferença ainda existe. O Flamengo terá de jogar tudo o que sabe e mais um pouco contra o Bayern. A Inter não permitirá dois fiascos: perder de goleada a final da Liga dos Campeões daquele jeito e ser eliminada pelo Fluminense, o menos consistente dos times brasileiros no torneio. Renato terá de ter muita estrela. Seria zebra, mas duvidar, não duvido 100%. O Mundial de Clubes virou a tábua de salvação da pior temporada de Guardiola no City. Que Alá proteja o Al Hilal. O Borussia Dortmund é muito favorito, claro, mas aqui a zebra tem mais probabilidade de desfilar. Os mexicanos sempre serão mexicanos, mas vem surpreendendo, liderados por Sérgio Ramos.