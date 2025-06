Quem já venceu a Maratona de Porto Alegre? Veja todos os campeões até hoje

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre movimentou a capital gaúcha neste fim de semana com mais de 25 mil atletas inscritos e uma nova leva de campeões cruzando a linha de chegada no sábado (7) e domingo (8).

E o grande vencedor dos 42km em 2025 foi brasileiro. Wendell de Souza , de Mato Grosso, cruzou a linha de chegada após 2h15min47s de prova com uma arrancada impressionante nos minutos finais.

No feminino, a queniana Vivian Kiplagati sagrou-se bicampeã. Depois da vitória em 2024, a atleta defendeu seu primeiro lugar em 2h37min15s de prova neste domingo (8).

Os recordes da Maratona de Porto Alegre

Dois tempos seguem imbatíveis na história da Maratona de Porto Alegre. No masculino, o recorde pertence a Luís Carlos da Silva, o "Atalaia", que venceu a edição de 1994 com a marca de 2h12min59s. Um ano antes, ele também havia sido campeão, com 2h16min04s.