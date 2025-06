Quem é Ustari, goleiro que salvou o time de Messi no  Mundial de Clubes

Goleiro pegou pênalti no fim do primeiro tempo.

Com estrelas do futebol mundial em campo, como Messi, Suárez e Busquets, o grande nome de Al Ahly e Inter Miami foi o goleiro Ustari, do time americano. No jogo que marcou a abertura do Mundial de Clubes, ele defendeu um pênalti nos 45 minutos iniciais e foi eleito o melhor em campo.