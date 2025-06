Quem é Taylor Fritz, próximo adversário de João Fonseca no ATP de Eastbourne

Top 5 do mundo, o americano Taylor Fritz vai enfrentar João Fonseca, no ATP 250 de Eastbourne. Sascha Feuster / Boss Open / Divulgação

Após superar o belga Zizou Bergs na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, João Fonseca vai enfrentar, nesta quarta-feira (25), o americano Taylor Fritz. Ele é atualmente o número 5 do ranking da ATP e dono de nove títulos no circuito.

Aos 27 anos, Fritz é o principal nome do tênis masculino dos Estados Unidos. Consolidado entre os melhores do mundo, ele carrega uma trajetória precoce.

Começou a jogar tênis aos dois anos e é filho de dois atletas — o pai, treinador, e a mãe, Kathy May, ex-jogadora que chegou ao top-10 da WTA. Em 2016, aos 18 anos, se profissionalizou e foi eleito o "Novato do Ano" pela ATP.

Três temporadas depois, conquistou seu primeiro título justamente em Eastbourne. Desde então, venceu o torneio outras duas vezes, em 2020 e 2024, e agora tenta se tornar tetracampeão.

Por ser um dos principais cabeças de chave da competição, avançou direto às oitavas de final para encarar Fonseca.

Especialista na grama e com histórico em Eastbourne

Além do histórico vitorioso no torneio, Fritz chega embalado pelo título do ATP 250 de Stuttgart, também disputado na grama, em 15 de junho. Na final, superou o alemão Alexander Zverev. A superfície, aliás, é uma das especialidades do americano.

Dos nove títulos que coleciona, três foram conquistados em Eastbourne e outros dois em Delray Beach (2023 e 2024), na quadra dura. Ele também venceu o ATP 500 de Tóquio, em 2022, e o Masters 1000 de Indian Wells no mesmo ano, quando bateu Rafael Nadal na final.

O melhor desempenho em Grand Slams foi no US Open de 2024, quando chegou à decisão e acabou derrotado por Jannik Sinner em sets diretos.

Polêmicas e personalidade forte

Além dos feitos em quadra, Taylor Fritz também acumula alguns episódios controversos. O mais recente aconteceu na última terça-feira (17), durante a estreia no ATP 500 de Queen’s Club, quando perdeu para o francês Corentin Moutet.

Na partida, o americano acertou uma bolada no adversário após desperdiçar um match-point. Após o lance, Fritz se desculpou, minimizando o episódio.

Outro momento marcante ocorreu em 2023, em Roland Garros, quando pediu silêncio à torcida após vencer o francês Arthur Rinderknech.

Histórico curioso com João Fonseca

Fonseca e Fritz compartilham uma coincidência no torneio britânico. Na vitória sobre Zizou Bergs, o carioca de 18 anos se tornou o tenista mais jovem a vencer uma partida em Eastbourne desde 2015 — quando Fritz, aos 17, também obteve sua primeira vitória profissional no evento, ainda disputado em Nottingham.

Ambos estrearam com vitória e chamaram atenção pela precocidade na grama inglesa. Apesar da semelhança no início, os dois vivem momentos diferentes. Fonseca, atual número 57 do mundo, busca se firmar entre os principais nomes do circuito.

Já Fritz, com 305 vitórias na carreira e passagens por finais de Grand Slam, já figura entre os grandes nomes da atualidade.

O que esperar do confronto

Taylor Fritz e João Fonseca se enfrentam no ATP 250 de Eastbourne, nesta quarta-feira (25). Adrian Dennis / Franck Fife / AFP

A partida entre João Fonseca e Taylor Fritz está marcada para esta quarta-feira (25), valendo uma vaga nas quartas de final do ATP 250 de Eastbourne.

O brasileiro chega motivado após conquistar sua primeira vitória em torneios de grama no circuito principal, superando Zizou Bergs com parciais de 6/7(10), 6/0 e 6/3.

Fritz, por sua vez, entra em quadra mais descansado após folgar na estreia por ser um dos cabeças de chave. O número 5 do mundo busca manter o domínio no torneio britânico e conquistar o tetracampeonato.

