Quem é Loïs Boisson, a grande surpresa de Roland Garros

Boisson saúda o público em Roland Garros. DIMITAR DILKOFF / AFP

A grande história da edição de 2025 do Aberto da França é Loïs Boisson. A jogadora de 22 anos, nascida na pequena cidade de Dijon, na Cotê-d'or, com pouco mais de 200 mil habitantes.

Boisson iniciou o torneio como a número 361 do ranking mundial da WTA e, nesse momento, ocupa provisoriamente a 65ª, computados os pontos conquistados pela vaga na semifinal.

Nesta quinta-feira (5), ela enfrentará a estadunidense Coco Gauff, número 2 do mundo, em busca de mais um recorde em sua carreira.

Por não ter ranking suficiente para disputar o segundo Grand Slam da temporada, Boisson recebeu um wild card (convite) da organização para que pudesse participar do torneio um ano depois de ter sido forçada a realizar uma cirurgia no joelho esquerdo, para reconstruir o ligamento cruzado anterior.

Pai esportista e resiliência

Apontada como promessa do tênis francês, a filha do ex-jogador de basquete Yann Boisson estreou como profissional em 2021, em um torneio em Lyon. Loïs encerrou a temporada em 520º lugar.

No ano seguinte, venceu um W15 em sua cidade natal e terminou o ano uma posição abaixo. Em 2023, ganhou um W15 em Le Havre (França) e foi vice de um W25 em Sevilha (Espanha).

A temporada encerrou, e a tenista de Dijon terminou na 488ª colocação na classificação da WTA.

Um começo arrasador em 2024 fez Loïs Boisson atingir o melhor ranking da carreira e saltar para a 152ª posição. Até maio, ela acumulava 23 vitórias em 24 jogos e colecionava os troféus do WTA 125 de Saint-Malo, na França, além de ganhar um torneio W75 e dois W35.

Com esses feitos ela estava pronta para disputar o qualifying de Roland Garros. Porém, dias antes veio uma lesão de ligamento cruzado anterior e longos nove meses de recuperação, que a fizeram tatuar a palavra "resiliência".

Após o longo período de recuperação, ela retornou às quadras em fevereiro de 2025, num torneio em Manchester, na Inglaterra.

Em março fez final do W35 de Terrasa (Espanha) e em maio faturou o W75 de Saint-Gaudens (França). Esses resultados renderam o convite para a chave principal de Paris.

Trajetória em Roland Garros

Sua estreia foi contra a experiente belga Elise Mertens, 24ª cabeça de chave, que acabou derrotada em três sets. A primeira vitória em Grand Slam já era um enorme feito.

Mas a resiliente Boisson queria mais. Na segunda rodada venceu a ucraniana Anhelina Kalinina, para logo depois disputar uma vaga nas oitavas de final contra a compatriota Elsa Jaquemot e, mesmo perdendo a segunda parcial por 6/0, conseguiu a vitória.

Para todos a campanha já era excepcional para uma estreante em Grand Slam e que vinha de grave lesão.

Surpresa mundial

Boisson (D) superou Jessica Pegula (E), número 3 do mundo. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Mas a jogadora que nesta temporada foi chamada de "fedida", pela britânica Harriet Dart, em um torneio em Rouen, na França, surpreenderia o mundo ao derrotar a estadunidense Jessica Pegula, atual número 3 do ranking e se tornar a primeira tenista francesa a atingir as quartas de final desde 2017.

Quadra principal

Nesta quarta-feira (4) Loïs Boisson pisou pela primeira vez na mítica quadra Philippe-Chatrier para enfrentar a russa Mirra Andreeva, sexta do ranking da WTA.

Com o apoio de 15 mil torcedores, ela se classificou para as semifinais, fase em que uma tenista francesa não chegava desde Marion Bartoli, em 2011.

Após o jogo, Boisson lembrou do seu ídolo, o espanhol Rafael Nadal.

— Vi todas as vitórias do Rafa na televisão, jogando na Chatrier. Sempre admirei o guerreiro que ele é e sua postura em quadra — afirmou emocionada e ainda sem acreditar no que acabara de conquistar.

Especialista em quadras de saibro, com um slice de backhand, forehands pesados e com bastante topspin, além de grande resistência física, a francesa tem vários golpes que incomodam as adversárias e que passam a ser estudados a partir de agora.

Sonho de criança