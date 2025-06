Quem é Jobe Bellingham, jogador do Borussia Dortmund e irmão de craque do Real Madrid?

Estreia de Jobe Bellingham pelo Dortmund ocorreu diante do Fluminense, no Mundial de Clubes.

Jobe Bellingham, de 19 anos, estreou nesta terça-feira (17) no Borussia Dortmund. A estreia foi diante do Fluminense, pela primeira rodada do Mundial de Clubes, em que as equipes ficaram no 0 a 0.