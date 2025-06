Quem é Jenny Boucek, auxiliar dos Pacers que pode ser a primeira mulher campeã da NBA

Jenny Boucek , 51 anos, é assistente do treinador Rick Carlisle e está na liga norte-americana de basquete desde 2017. Ex-jogadora da WNBA, principal campeonato feminino da modalidade nos EUA, Jenny não se destacou dentro das quadras — e, sim, fora dela.

Sonho na saúde

Foram apenas dois anos como atleta profissional . Jogar nunca foi um objetivo de Boucek, que veio de uma família de médicos e enfermeiras, e almejava seguir carreira na área da saúde . No entanto, seu caminho foi direcionado para o basquete.

Jenny atuou durante quatro temporadas na faculdade de Virgínia. Conquistou quatro vezes o título da Conferência da Costa Atlântica e esteve presente em três oportunidades no Elite Eight (fase final do campeonato nacional universitário).