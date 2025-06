Quem é Jacob Fearnley, adversário de João Fonseca na estreia de Wimbledon

O brasileiro João Fonseca conheceu nesta sexta-feira (27) o seu adversário na primeira rodada de Wimbledon. Trata-se do britânico Jacob Fearnley, de 23 anos e atual número 51 do ranking da ATP.

Duas vitórias brasileiras

E João venceu Fearnley nas duas. No Masters 1000 de Indian Wells, o brasileiro fez 2 sets a 1 (6/2, 1/6 e 6/3). No Challenger 125 de Canberra, que acabou com o título do carioca, a partida terminou com 2 sets a 0 (duplo 6/3).