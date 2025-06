Quem é Gonzalo García, surpresa de Xabi Alonso no Real Madrid que estreou com gol no Mundial

Jovem de 21 anos fez gol na estreia do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Escalado como titular na vaga de Kylian Mbappé, cortado da partida por febre, o jovem, de 21 anos, aproveitou a oportunidade com estilo. Ele fez o primeiro gol dos merengues, nesta quarta-feira (18), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O gol saiu no primeiro tempo, coroando a aposta na promessa que se destacou no Castilla, equipe B do clube. Gonzalo terminou a temporada como artilheiro da liga com 25 gols em 36 jogos. Já pelo time principal, fez um gol em sete jogos.

Quem é Gonzalo García?

Natural de Madrid, Gonzalo é considerado uma das boas promessas das categorias de base do clube. Atacante versátil, pode atuar pelos lados, como segundo homem de frente ou até como referência na área. Tem 1m82cm, é ambidestro e se destaca pela força física e pelo bom posicionamento.

Com Mbappé fora por questões médicas e Endrick vetado por lesão muscular, Gonzalo surgiu como alternativa caseira para Xabi Alonso. A tendência é de que o Real siga no mercado atrás de um centroavante reserva, no estilo de Joselu, mas a boa atuação do garoto pode mudar os planos.

Ambidestro, Gonzalo marcou gol de pé trocado no Mundial. SANDRA MONTANEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Da base ao time principal

Gonzalo chegou ao Real Madrid em 2014, após passagens por clubes locais como SEK, Santa Bárbara e Jarama Race. Teve uma rápida ida ao Mallorca em 2018, mas voltou à capital no ano seguinte.

A virada na carreira aconteceu em 2022, com a promoção ao Real Madrid Castilla. Desde então, empilhou gols: foram 25 em 36 partidas na última temporada, encerrando como artilheiro da liga.

No total, soma mais de 30 gols em cerca de 70 jogos com a equipe B, segundo dados do site Transfermarkt.

Estreia pelo profissional

A estreia pelo time principal aconteceu em 2023, após lesão de Vinicius Jr. Desde então, era chamado pontualmente para o banco de reservas. Antes da partida contra o Al Hilal, já havia atuado em sete jogos, incluindo compromissos da reta final da La Liga, como diante de Mallorca, Sevilla — quando deu assistência para Bellingham — e Real Sociedad.

Gonzalo também defendeu as seleções de base da Espanha, com destaque no Europeu Sub-19 de 2023. Em fevereiro deste ano, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do time principal, nos acréscimos da vitória sobre o Leganés pela Copa do Rei.