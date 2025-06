Quem é Cooper Flagg, primeira escolha do draft da NBA em 2025

Flagg foi o primeiro jogador a ser escolhido no draft 2025.

A primeira escolha do draft 2025 pode se tornar uma grande estrela da NBA nos próximos anos. Cooper Flagg foi selecionado pelo Dallas Mavericks , e atua como ala-pivô.

Ele é o jogador mais novo a ser recrutado como primeira escolha desde LeBron James, que foi o primeiro do draft de 2003, com 18 anos e 3 meses . Flagg tem 18 anos e 6 meses.

O promissor atleta entrou no basquete universitário em 2024. Flagg escolheu jogar por Duke, um dos melhores programas dos EUA.

Nesta época, o jogador já era conhecido no país pelo seu potencial. No mesmo ano do seu ingresso ao College, Flagg foi convidado para treinar junto da seleção dos EUA de basquete, que estava se preparando para os Jogos Olímpicos de Paris.