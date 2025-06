Quem é Ace Bailey, polêmico jogador que foi selecionado pelo Utah Jazz no draft da NBA

Um dos principais personagens do draft da NBA de 2025 é Ace Bailey . O ala de 18 anos foi selecionado pelo Utah Jazz, na quinta escolha.

O processo antes do recrutamento, entretanto, foi repleto de polêmicas para o jovem. Ele não aceitou os convites realizados pelas franquias para realizar treinamentos, e não agradou nas entrevistas, por conta da sua imaturidade.

Fora isso, seu talento é inegável, sendo um dos melhores jogadores da classe. Bailey pode atuar em quase todas as posições da quadra , por conta da habilidade com a bola na mão e pela envergadura.

Natural de Chattanooga, no Tennessee, Airious Bailey, que recebeu o apelido de "Ace", foi um recruta cinco estrelas após deixar o ensino médio.

No basquete universitário, ele aceitou jogar por Rutgers a partir de 2024. Foram 30 partidas disputadas, 17.6 pontos por partida, 7.2 rebotes e 1.3 assistências. Na defesa, Bailey se destacou com 1.3 bloqueios por jogo.

Outra polêmica envolvendo o jovem jogador foi sua altura. Inicialmente listado com 2m08cm por sua faculdade, Ace apareceu com 2m01, de acordo com a NBA.