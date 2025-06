Quem avança às oitavas e quem será o campeão do Mundial de Clubes: os palpites dos colunistas de ZH

É arriscado duvidar de Messi e Suárez, mas o problema é o resto do Inter Miami, pouco competitivo e muito festivo. No Grupo B, só milagre para o Botafogo conseguir avançar. No C, Bayern e Benfica. A fase do Boca é muito ruim. No D, não é absurdo o Flamengo surpreender e terminar em primeiro. No F, não vai dar para o Fluminense. No G, se não der City e Juventus contra Wydad Casablanca e Al Ain, valha-me Deus. No H, RB Salzburg, Pachuca e Al Hilal fazem briga equilibrada pelo segundo lugar, com asterisco para o Red Bull.