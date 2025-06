"Queda livre e caos": principal jornal de Nova York detona seleção dos EUA, mas ignora Mundial de Clubes

The New York Times fala sobre a crise na seleção norte-americana. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Preparação americana para a Copa do Mundo de 2026 é destaque no The New York Times, em meio a notícias sobre beisebol, futebol americano universitário, golfe e basquete. Porém, não há nenhuma menção à estreia do Palmeiras, neste domingo (15), ou aos demais jogos da competição de futebol.

Ao contrário de Miami, o futebol até recebe amplo destaque na imprensa de Nova York.

Porém, o principal jornal da cidade ignora a estreia do Palmeiras contra o Porto e qualquer destaque sobre o Mundial de Clubes, ainda que o Met Life Stadium, na região metropolitana da cidade, seja considerado o principal estádio da competição.

A ênfase do The New York Times, na sua edição deste domingo (15), é a crise pela qual passa a seleção norte-americana, a um ano da Copa do Mundo, com fortes críticas aos jogadores, ao planejamento da equipe após Mundial no Catar e questionamentos ao técnico Mauricio Pochettino.

"É difícil reconhecer o otimismo que existia em torno da seleção masculina dos Estados Unidos após a Copa do Mundo de 2022. Talvez a chamada “geração promissora” tenha se perdido em meio ao caos. A ascensão esperada agora mais parece uma queda livre", escreve a publicação, destacando as quatro derrotas consecutivas sofridas pelo time às vésperas da Copa Ouro da Concacaf.

No mais, as páginas do The New York Times dão destaque às finais da NBA, ao futebol americano universitário, ao beisebol e ao golfe, mas sem qualquer menção ao Mundial de Clubes.

O ambiente de futebol, porém, toma conta de Nova York e dos arredores. Neste sábado (14), por exemplo, torcedores do Palmeiras "pararam" a Times Square, um dos cartões postais da cidade, com cânticos e gritos de ordem.

Torcedores brasileiros nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Além disso, o voo que transportou o repórter que assina esta matéria de Miami ao aeroporto de Newark, em Nova Jersey, estava repleto de torcedores do Palmeiras, do Flamengo e do Fluminense.

