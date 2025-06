Quanto é o salário de Neymar no Santos? Veja valores após renovação do craque

Neymar recebe salário milionário no Peixe. Raul Baretta / Divulgação Santos FC

De contrato renovado, Neymar vai receber cerca de R$ 4,5 milhões por mês do Santos até dezembro de 2025. A renovação foi selada na última terça-feira (24), após semanas de negociação. O valor mantém o camisa 10 como o maior salário do futebol brasileiro na atualidade.

Ele está à frente, por exemplo, de Memphis Depay, que recebe R$ 3 milhões mensais no Corinthians. Somente com os vencimentos, o craque do Santos deve embolsar R$ 27 milhões neste período.

O novo contrato, além de manter o atacante de 33 anos na Vila Belmiro até o fim do ano, inclui um gatilho para estender o vínculo por mais seis meses, de olho na preparação para a Copa do Mundo de 2026. O principal objetivo do jogador é retornar à Seleção Brasileira e disputar o torneio pela última vez na carreira.

Dívida milionária entra na conta

Além do salário elevado, o novo acordo entre Neymar e Santos repactua uma dívida antiga do clube com a NR Sports, empresa que administra a carreira do jogador. O montante total chega a R$ 85 milhões, referentes à exploração da imagem do atleta em ações de marketing desde sua volta ao time.

Pelo novo acerto, o Santos terá até dezembro de 2026 — fim do mandato do presidente Marcelo Teixeira — para quitar esse valor. Inicialmente, o pagamento deveria ser feito até julho deste ano.

O clube chegou a arrecadar os R$ 85 milhões com ações comerciais ligadas ao retorno de Neymar, mas acabou utilizando os recursos para cobrir despesas operacionais e de rotina.

Neymar deve continuar ganhando por mais 12 meses mesmo em caso de saída, o que pode elevar os rendimentos totais com o Santos para mais de R$ 100 milhões.

Recuperação em campo

Desde que retornou à Vila Belmiro, em abril, com um contrato inicial de cinco meses, Neymar disputou apenas quatro partidas das 11 realizadas pelo clube no Brasileirão.

Ainda em recuperação de uma lesão no joelho e com histórico de problemas musculares, o atacante não conseguiu ter sequência e tampouco foi convocado para defender a Seleção Brasileira. São apenas três gols e três assistências em 12 jogos na temporada.

Neymar tem números modestos no retorno ao Santos. Raul Baretta / Santos/Divulgação

A baixa produtividade em campo gerou questionamentos sobre a continuidade do projeto. Apesar disso, o Santos sempre manteve otimismo quanto à renovação, com o desejo de contar com o jogador para tentar reverter o mau momento da equipe, que atualmente ocupa a 15ª colocação no Brasileirão.

Na última semana, ele chegou a confirmar que esteve próximo de jogar o Mundial de Clubes por outro clube brasileiro, o Fluminense.

— Estou bem fisicamente. Tive conversas com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Eu estou 100% fisicamente, mas preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem — concluiu Neymar.

Negociação esquentou após fala do pai

As conversas para renovar o vínculo só avançaram após declarações do pai do jogador, no fim de maio, depois do amistoso contra o RB Leipzig.

Na ocasião, ele questionou publicamente se o Santos teria condições financeiras de manter o filho no elenco e disse que o foco era a recuperação física do jogador, e não necessariamente a continuidade no clube.