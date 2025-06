Quanto custa viajar aos EUA e assistir aos jogos do Mundial de Clubes

A taça que o campeão erguerá. Jessie Alcheh / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mais uma vez os Estados Unidos estão no centro do futebol. A partir de 14 de junho, 11 cidades americanas receberão as partidas do Mundial de Clubes, oficialmente chamada pela Fifa de Copa do Mundo de Clubes.

O país presidido por Donald Trump espera receber este 77 milhões de turistas, segundo o Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA (NTTO, na sigla em inglês). Alguns deles irão para a terra do Tio Sam para assistir a primeira edição desta Copa do Mundo clubística.

O Brasil terá Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo como representantes. Cariocas, paulistas e outros apreciadores do futebol terão que abrir, e bem, a carteira para acompanhar in loco a competição, afinal o dólar está cotado a R$ 5,64 (cotação de quarta-feira).

O custo da viagem tem muitas variantes como: cidade de chegada e saída nos Estados Unidos, deslocamentos internos, ingressos, estadia e alimentação. Para acompanhar a apenas a primeira fase, o custo partiria da casa dos R$ 11 mil, contando passagem área, estadia e ingressos. A projeção não leva em conta deslocamentos internos e alimentação.

Passagens aéreas para o Mundial de Clubes

A diferença do preço das passagens aéreas é grande dependendo da cidade de entrada nos Estados Unidos. O valor mais baixo é ingressar por Miami, com a ida e a volta a partir de R$ 4,4 mil, saindo de Porto Alegre. Porém, nenhum time brasileiro começará sua campanha na cidade do time de Lionel Messi.

O Palmeiras abre a sua participação contra o Porto, no domingo (15). O jogo será em Nova Jérsei/Nova York. Ir e voltar tendo a maior cidade americana como referência não sai por menos de R$ 6,3 mil. O mesmo vale para o Fluminense. No dia 17, o time de Renato Portaluppi encara o Bourssia Dortmund no MetLife Stadium.

Os botafoguenses terão de gastar ainda mais. O adversário da estreia, também em 15 de junho, será em Seattle, que jogará no seu estádio. Ida e volta para a cidade onde surgiu o grunge sai em torno de R$ 9 mil.

O Flamengo inicia sua campanha na Filadélfia, outra cidade cara para se chegar. O tíquete de chegada e saída pela cidade está na casa dos R$ 8,2 mil. O oponente será o Espérance, dia 16.

Hospedagem

Assim como as passagens aéreas, o valor da diária, dependendo da cidade e do hotel, varia bastante. É possível conseguir quartos na casa dos R$ 500 por dia. Para ficar somente para fase de grupos, seriam necessárias 11 diárias. Um custo que não sairá por menos de R$ 5,5 mil.

Ingressos para o Mundial

Os bilhetes são tabelados, o que facilita projeção de gasto. Assistir três jogos na fase de grupos não sai por menos de R$ 510. Se o torcedor quiser acompanhar apenas jogos de uma determinada equipe e ela chegar à final, teria de investir ao menos R$ 7,7 mil, levando em conta os ingressos mais baratos.

O valor dos ingressos

Fase de grupos:

– Ingresso mais barato: US$ 30 ( R$ 170 )

– Ingresso mais caro: US$ 3.332 ( R$ 18.792 )

– Ingresso mais barato: US$ 30 ( ) – Ingresso mais caro: US$ 3.332 ( ) Oitavas de final: US$ 66,90 a US$ 312,20 ( R$ 377 a R$ 1.760 )

US$ 66,90 a US$ 312,20 ( ) Quartas de final: US$ 204,49 a US$ 557,50 ( R$ 1.153 a R$ 3.144 )

US$ 204,49 a US$ 557,50 ( ) Semifinais: US$ 355,65 a US$ 1.215,35 ( R$ 2.005 a R$ 6.855 )

US$ 355,65 a US$ 1.215,35 ( ) Final: US$ 660 a US$ 4.305 (R$ 3.722 a R$ 24.280)

Pacotes

Diversas agências de viagens disponibilizam pacotes para assistir aos jogos nos Estados Unidos. Eles partem de R$ 15 mil para um jogo da fase de grupos e R$ 22 mil para as três primeiras partidas de uma das equipes brasileiras.

Todas as sedes do Mundial de Clubes