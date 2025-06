Mais de R$ 400 milhões: saiba quanto cada time brasileiro já ganhou no Mundial de Clubes 2025

Times brasileiros começaram com o pé direito na competição. Se algum deles conquistar o título, pode faturar valores superiores a R$ 400 milhões.

Os clubes brasileiros já arrecadaram US$ 74,9 milhões ( R$ 413 milhões) em premiações na Copa do Mundo de Clubes da Fifa . O valor é resultado da soma entre a cota fixa de participação ( R$ 340 milhões, ou R$ 85 milhões por time ) e os bônus obtidos até agora por vitórias e empates nas duas primeiras rodadas da fase de grupos.

Botafogo e Flamengo lideram a lista, com R$ 106 milhões cada . Ambos venceram seus dois primeiros jogos e garantiram R$ 22 milhões extras em bônus (R$ 11 milhões por vitória).

Palmeiras e Fluminense , com uma vitória e um empate cada, embolsaram R$ 100,5 milhões , sendo R$ 16,5 milhões de bonificação por desempenho.

Valor ainda pode aumentar

Caso todos vençam na terceira rodada, serão mais R$ 44 milhões somados à conta geral — além da chance de classificação para as oitavas de final, que rende US$ 7,5 milhões ( R$ 41 milhões ) por time.

Vitória do Flamengo sobre o Chelsea rendeu US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) aos cofres rubro-negros.

Nesse cenário, cada clube poderia ultrapassar R$ 160 milhões em ganhos antes mesmo do mata-mata.

Brasil soma seis vitórias e dois empates até o momento

Com 83,33% de aproveitamento na fase de grupos , os times brasileiros têm campanha superior às de muitos europeus .

O bom desempenho técnico impacta diretamente na arrecadação , que pode aumentar conforme as equipes avancem no torneio.

A Fifa destinou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) em premiações para a edição de 2025. Deste total, US$ 525 milhões (R$ 2,8 bilhões) são referentes às cotas fixas por participação, enquanto os outros US$ 475 milhões (R$ 2,6 bilhões) são distribuídos conforme o desempenho.