Quando serão os jogos das oitavas de final do Mundial de Clubes: confira datas e horários

Flamengo foi o primeiro time a se classificar para as oitavas de final. FRANCK FIFE / AFP

Com o fim da primeira fase do Mundial de Clubes nesta semana, alguns clubes já pensam nos confrontos das oitavas de final. Antes do começo da última rodada, apenas Flamengo e Bayern de Munique já haviam confirmado a vaga na próxima fase.

Nesta segunda-feira (23), mais quatro clubes terminarão o dia nas oitavas de final. Vale destacar que os últimos jogos da primeira fase serão disputados nesta quinta-feira (26).

As oitavas de final começam a ser disputadas neste sábado (28), com duas partidas. Até o dia 1° de julho, ocorrerão todas as partidas desta fase, com dois confrontos por dia (confira as datas abaixo).

As quartas de final terão início no dia 4 de julho. As semifinais iniciam no dia 8. Já a final será disputada no dia 13.

Oitavas de final do Mundial de Clubes

28/06

13h: Palmeiras x Botafogo

17h : 1° do Grupo C x 2° do Grupo D

29/06

13h: Paris Saint-Germain x Inter Miami

17h: Flamengo x 2° do Grupo C

30/06

16h: 1° do Grupo E x 2° do Grupo F

22h: 1° do Grupo G x 2° do Grupo H

1°/07

16h: 1° do Grupo H x 2° do Grupo G