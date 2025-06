“Quando o jogador brasileiro tiver a consciência tática do europeu, vai evoluir muito”, diz Renato

Treinador gaúcho destacou comprometimento dos jogadores do Velho Continente. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

O técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, acredita que o jogador brasileiro deve aprender com os europeus a ter mais consciência tática. A declaração foi dada na entrevista coletiva oficial desta segunda-feira (16), véspera da estreia no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha.

— O jogador brasileiro, quando tiver a consciência da parte tática do jeito que o jogador europeu tem, vai evoluir bastante. Sempre dou esse exemplo, inclusive no Brasil — afirmou Renato.

O treinador elogiou ainda o foco e o comprometimento dos atletas europeus durante os 90 minutos dos jogos.

— Digo sempre para o meu grupo: no dia em que vocês tiverem a mentalidade do jogador europeu durante os 90 minutos, vocês vão subir muito de produção. Porque, em muitos jogos, o jogador brasileiro está largado, não está concentrado, não está focado. Enquanto isso, o europeu está ligado o tempo todo — apontou.

Renato disse ainda que os atletas brasileiros que vão atuar na Europa voltam mais comprometidos taticamente:

— Quando o jogador brasileiro chega aqui (no Exterior), ele começa a criar outra mentalidade. Ele vira realmente um profissional, porque é muito cobrado, bem mais do que no Brasil. Taticamente, os caras se entregam durante os 90 minutos de um jeito que dá até inveja.

Renato apontou ainda que este foco dos europeus será um dos obstáculos na partida contra o Borussia Dortmund.