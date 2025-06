Qual será o adversário do Fluminense nas oitavas do Mundial de Clubes?

Fluminense empatou com o Mamelodi Sundowns pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

O Fluminense avançou para as oitavas de final do Mundial de Clubes , mas ainda não conhece seu adversário. São três clubes que podem passar pelo caminho da equipe carioca na próxima fase da competição.

Com a segunda colocação no Grupo F, o Flu vai enfrentar o primeiro do Grupo E, que será definido a partir das 22h desta quarta-feira (25).