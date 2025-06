Quais os cuidados que uma pessoa deve ter antes de praticar atividades físicas como corridas

Deve se buscar orientação médica independentemente da idade. Jefferson Botega / Agencia RBS

A meia-maratona de Porto Alegre, no último final de semana, teve um evento trágico com a morte de João Gabriel Hofstatter de Lamare, 20 anos, em virtude de uma mal súbito.

O falecimento de um jovem enquanto praticava atividades físicas suscitou um debate sobre os cuidados com a saúde que uma pessoa deve ter para ser corredor.

Conforme a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul (Socergs), a morte súbita em jovens durante a prática esportiva é considerada rara. Segundo estudos internacionais, como o publicado em 2012 pelo New England Journal of Medicine, a incidência é de aproximadamente 1 caso para cada 259 mil participantes. Mesmo em jovens que aparentam saudáveis, a indicação médica é que seja feita uma avaliação antes de começar a correr ou de qualquer atividade física.

— Quanto melhor a forma física menor é o risco. Em atividades mais extenuantes, existe a sugestão de que se faça uma avalição médica. (O médico deve) conversar com o paciente para saber a história pessoal dele, entender o histórico pessoal. Além disso, exame físico e também um eletrocardiograma. Com esse embasamento, você uma chance de muito boa de pegar casos eventuais de doenças — explica Leandro Zimerman, membro da Sociedade de Cardiologia do RS e presidente do Congresso Socergs 2025, que completa:

— A chance da gente prevenir todos os casos de morte súbita em pessoas jovens é inexistente. É uma chance superbaixa em uma população de milhares.

A importância da prevenção

Segundo a Socergs, a maioria dos eventos acontece nos últimos 25% do percurso ou logo após a atividade física. João sofreu uma parada cardiorrespiratória no quilômetro 20 do percurso, faltando apenas um quilômetro para finalizar a prova. A prevenção deve, principalmente, pela educação e pelo alerta de que qualquer atleta, seja amador ou profissional, tem que estar com o cuidado em dia.

— Os eventos cardíacos adversos não são apenas de hábitos, podem acontecer também em jovens. Temos que passar as informações e educar, principalmente na busca de saber se o corpo tem as condições adequadas para fazer o exercício. Não podemos afastar as pessoas da atividade física, mas independentemente da idade, principalmente se for fazer uma prova, é sugerida a consulta médica — ressalta Rodrigo Bodanese, cardiologista do Hospital São Lucas da PUCRS.

Mortes súbitas em jovens podem ter causas cardíacas, como miocardiopatia hipertrófica, cardiomiopatia arritmogênica, fibrose miocárdica idiopática e anomalias nas artérias coronárias.

A Socergs explica que o risco é maior em homens e em práticas esportivas intensas, embora não seja exclusivo de nenhuma modalidade específica.

Orientações médicas

Um eventual diagnóstico de doença cardíaca pode não impedir que as pessoas pratiquem exercícios físicos.

— À medida que a gente diagnostica algum problema, vai fazer um teste. Assim, o médico consegue ajustar as zona de treinamentos, prescrever um treino em uma zona segura para aquela pessoa. Ter uma doença cardíaca diagnosticada é saber prescrever a dose e a quantidade de exercício para aquela pessoa. O sedentarismo quase sempre é pior — completa Bodanese.