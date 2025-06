Flamengo e Fluminense estão entre as equipes que disputarão o Mundial de Clubes.

O Mundial de Clubes tem início neste sábado (14) e vai ser disputado até 13 de julho, nos Estados Unidos. Entre as 32 equipes participantes , quatro são brasileiras e garantiram a classificação após vencerem a Libertadores.

Além dos brasileiros, a América do Sul ainda conta com os argentinos Boca Juniors e River Plate. Na Europa são 12 times, com destaque para Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Manchester City e Inter de Milão.