Quais as maiores vitórias de clubes brasileiros contra europeus? Assista ao podcast

Mesmo com um investimento mais modesto e menos badalação, os brasileiros de conseguirem vitórias importantes diante de europeus no Mundial de Clubes.

O novo episódio do Mapa da Copa relembra outras histórias de times brasileiros que surpreenderam contra os europeus, como é o caso da vitória do Inter contra o Barcelona no Mundial de 2006.