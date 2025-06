Pulisic se defende de críticas nos EUA por ausência na Copa Ouro

Christian Pulisic, capitão e estrela da seleção dos Estados Unidos, respondeu às críticas de ex-jogadores americanos por ter decidido não disputar a Copa Ouro da Concacaf, que começa neste fim de semana em seu país.

O torneio é o último do 'Team USA', comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, antes da Copa do Mundo de 2026, que os EUA vão sediar em conjunto com México e Canadá.

Mesmo com a seleção americana chegando ao Mundial com pouca rodagem competitiva, por não disputar as Eliminatórias, Pulisic optou por ter um descanso para se recuperar fisicamente da temporada com o Milan.

O jogador de 26 anos não participou dos amistosos contra Turquia e Suíça, com derrotas por 2 a 1 e 4 a 0, respectivamente, e não vai disputar a Copa ouro (14 de junho - 6 de julho).

Antigas estrelas dos EUA, como Landon Donovan, criticaram a ausência do chamado 'Capitão América', chegando a comparar seu caso com o do português Cristiano Ronaldo, que disputou a Liga das Nações da Uefa aos 40 anos.

"Podem falar do meu desempenho, mas questionar meu comprometimento, especialmente com a seleção? Na minha opinião, isso é um exagero", disse Pulisic em entrevista ao podcast da CBS Sports.

"É difícil porque eu admirava esses jogadores quando era garoto. Alguns deles eram meus ídolos e eu os respeito muito como jogadores", acrescentou.

Pulisic, que fez 120 jogos por seu clube e seleção nas duas últimas temporadas, disse que este descanso permitirá que ele se recupere fisicamente para o Mundial do ano que vem.

"É uma pena ficar fora da equipe. Quero estar sempre, mas, para ser sincero, até a segunda metade e o final da temporada meu corpo começou a dar sinais", explicou. "Comecei a pensar no que seria melhor para mim no ano que vem e na Copa do Mundo".

Além de Pulisic, Pochettino também não contará com outros líderes da seleção americana como Weston McKennie e Yunus Musah, devido a lesões ou à disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que também começa no próximo sábado, nos Estados Unidos.