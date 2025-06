PSG vence Seattle e vai às oitavas da Copa de Clubes como líder do grupo

O Paris Saint-Germain se classificou como líder do Grupo B para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, ao derrotar o Seattle Sounders por 2 a 0 nesta segunda-feira (23), em Seattle.

O atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia (35') e o lateral marroquino Achraf Hakimi (66') marcaram os gols da partida no Lumen Field, casa do time americano.

O PSG jogará por uma vaga nas quartas de final no domingo, em Atlanta, contra o segundo colocado do Grupo A, que será definido ainda nesta segunda-feira, com os confrontos Inter Miami x Palmeiras e Porto x Al Ahly.

O Botafogo terminou com a mesma pontuação dos parisienses, mas com menor saldo de gols (+5 contra +1) e avançou às oitavas como segundo da chave.

O Atlético de Madrid derrotou o Alvinegro carioca por 1 a 0 no estádio Rose Bowl, em Pasadena, mas acabou eliminado também por conta do saldo de gols (-1) e voltará para casa como o primeiro europeu a se despedir da competição.

- "Merecíamos vencer" -

O time do técnico Luis Enrique abriu o placar graças a um gol do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que desviou com as costas um chute do meia Vitinha aos 35 minutos.

O lateral-direito marroquino Achraf Hakimi fez o segundo contra o Seattle Sounders, que ficou na lanterna do grupo depois de perder os três jogos da primeira fase.

Como esperado, o time francês ficou a maior parte do tempo com a bola (73% de posse) e praticamente não correu riscos durante toda a partida.

O Gianluigi Donnarumma não sofreu um único chute do Seattle Sounders, que, apesar das limitações, lutou.

"Em uma Copa do Mundo, é impossível ter um jogo fácil. Eles jogam muito bem. Foi definitivamente um jogo difícil", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, à plataforma DAZN.

"Somos treinados para competir no mais alto nível. Dominamos a posse de bola e merecíamos vencer", disse ele.

- Ausência de Dembélé -

O PSG sentiu a ausência de Ousmane Dembélé, talvez o melhor jogador da equipe na temporada, que se recupera de uma lesão muscular. E mais uma vez o time sofreu com a falta de criatividade.

E, não fosse pelo golpe de sorte que resultou no gol de 'Kvara', o ataque poderia ter passado em branco contra um adversário que, sem dúvida, jogava como um time sólido, mas não no mesmo nível defensivo do Botafogo.

Quando saiu da zona de conforto, o georgiano, depois de um escanteio mal afastado pela defesa do Seattle, marcou depois de desviar um chute de Vitinha.

O PSG, que precisava vencer para avançar às oitavas, tirou um peso das costas com o gol.

Quando o Seattle tentava reagir, Hakimi fechou o placar após um cruzamento preciso de Bradley Barcola.

"Foi muito importante vencermos hoje para que pudéssemos continuar a mostrar a nossa confiança. Precisaremos disso no futuro", disse o marroquino após a vitória.

Não se podia esperar mais do PSG contra o Seattle, mesmo com o cansaço ao final de uma temporada histórica com o título da Liga dos Campeões.

- Escalações:

Seattle Sounders: Stefan Frei - Nouhou Tolo, Jon Bell (Georgi Minoungou, 71'), Alexander Roldán, Jackson Ragen - Cristian Roldán, Albert Rusnák (Danny Leyva, 71'), Obed Vargas (Jordan Morris, 87') - Jesús Ferreira (Danny Musovski, 57'), Paul Rothrock, Ryan Kent (Kalani Kossa-Rienzi, 57'). Técnico: Brian Schmetzer.

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Fabián Ruiz, Vítor Ferreira, Senny Mayulu (Gonçalo Ramos, 77'), João Pedro Neves (Warren Zaire Emery, 63') - Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, 63'), Désiré Doué (Ibrahim Mbaye, 83'). Técnico: Luis Enrique.