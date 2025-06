PSG vence o Seattle Sounders e confirma vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes

Pode não ter sido da forma que esperava, mas o PSG conquistou sua classificação aos mata-matas do Mundial de Clubes. Após perder para o Botafogo , o time francês venceu o Seattle Sounders por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (23), e confirmou seu avanço às oitavas de final. Os norte-americanos, por sua vez, foram os lanternas do Grupo B, sem pontuar.

Domínio parisiense

A partir de então, o PSG retomou o controle do jogo e voltou a e mpilhar oportunidades até que, aos 34, conseguiu ser efetivo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Vitinha na entrada da área. O volante bateu de primeira, a bola desviou nas costas Kvaratskhelia e morreu no fundo das redes.

A etapa final seguiu o ritmo da primeira, com o PSG comandando as ações do confronto. O segundo gol, porém, demorou a acontecer e veio apenas aos 21 minutos. Foi quando o time francês saiu em contra-ataque rápido, e Barcola cruzou para Hakimi, na área, bater com o pé direito para confirmar a vitória.