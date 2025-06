PSG goleia Inter Miami e avança para as quartas de final do Mundial de Clubes

João Neves (D) marcou dois gols na goleada. FRANCK FIFE / AFP

O Paris Saint-Germain não teve problemas para eliminar o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, do Mundial de Clubes. Neste domingo (29), em Atlanta, o PSG goleou por 4 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da competição, em que enfrentará o vencedor de Flamengo x Bayern de Munique.

Os gols da equipe francesa foram marcados por João Neves, duas vezes, Áviles, contra, e Hakimi. A equipe dos EUA teve chances de descontar na segunda etapa, mas não foram páreos para o atual campeão da Champions League.

Leia Mais Confira os times já classificados às quartas de final do Mundial de Clubes

Passeio do PSG no primeiro tempo

Apenas uma equipe jogou no primeiro tempo. Do primeiro ao último minuto antes do intervalo, o PSG dominou e passeou em campo. Com 3 minutos, Ustari precisou intervir com uma defesa cara a cara com Barcola.

Porém, aos 5, Vitinha cruzou na cabeça de João Neves, que apareceu livre na segunda trave e cabeceou para o fundo da rede. Com o gol, os franceses tiraram o pé, mas começaram a se incomodar com as faltas frequentes do Inter Miami.

A resposta veio em gols. Aos 38, Fabián Ruiz roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Barcola e assistiu Neves para marcar o segundo. Aos 43, o PSG seguiu a pressão. Doué recebeu na linha de fundo e cruzou para o meio da área. A bola bateu no zagueiro Avilés e entrou.

Para finalizar, aos 47, Barcola recebeu lançamento nas costas da defesa e passou para Hakimi, que precisou de duas tentativas para marcar o quarto. O primeiro chute foi no travessão, mas a bola voltou no pé dele para completar para a rede.

Jogo controlado

No retorno do intervalo, o Inter Miami teve a melhor chance de marcar. Messi achou um passe na medida para Suárez, que errou o domínio e não conseguiu a finalização.

O PSG tirou o pé, mas teve chances de ampliar, parando na maioria das vezes no goleiro Ustari, que foi um dos destaques do Mundial de Clubes.

Mundial de Clubes – oitavas de final – 29/06/2025

PSG (4)

Donnarumma; Hakimi (Kang-in Lee, 24'/2ºT), Marquinhos (Beraldo, INT), Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernandez, 24'/2ºT); João Neves (Dembélé, 16'/2ºT), Vitinha e Fabián Ruiz (Zaire-Emery, INT); Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Inter Miami (0)

Ustari; Weigandt, Falcón, Allen (Avilés, 19'/1ºT) e Alba; Allende, Redondo, Busquets e Segovia (Cremaschi, 30'/2ºT); Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

GOLS: João Neves, aos 5 e aos 38, Avilés (contra), aos 43, e Hakimi, aos 47 minutos do primeiro tempo;

CARTÕES AMARELOS: Avilés (I), Weigandt (I), Suárez (I)

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Boschilia e Bruno Pires (trio brasileiro) VAR: Mustapha Ghorbal (ARG).