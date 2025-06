PSG goleia Inter Miami (4-0) e avança às quartas de final da Copa de Clubes

Com um primeiro tempo espetacular, o Paris Saint-Germain derrotou o Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0 neste domingo (29), em Atlanta, e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Os parisienses, fortes candidatos ao título nos Estados Unidos, venceram com dois gols do meio-campista português João Neves (6' e 39'), um gol contra do zagueiro argentino-chileno Tomás Avilés (44') e um gol do marroquino Achraf Hakimi nos acréscimos da primeira etapa (45'+3).

Resignado, cabisbaixo e com o olhar perdido, o craque argentino se sentiu impotente na primeira partida de sua gloriosa carreira contra um ex-time, neste caso, o PSG, onde jogou entre 2021 e 2023.

Embora a torcida presente no majestoso Mercedes-Benz Stadium demonstrasse reverência e carinho por ele, aplaudindo sempre que entrava em ação, o camisa 10 teve apenas lampejos num duelo de diferenças abismais e com uma carga emocional, já que houve o reencontro do 'Quarteto Fantástico' do Inter Miami com Luis Enrique, seu ex-técnico no Barcelona.

- Rolo compressor parisiense -

As esperanças daqueles que queriam que Messi, de 38 anos, vingasse sua infeliz passagem pelo clube da capital francesa devem ter evaporado rapidamente, pois ficou claro desde o início que o time da Flórida não tinha as armas necessárias para deter os atuais reis da Europa.

Com grande atuação de Bradley Barcola, cerebral e capaz de desequilibrar, e o trio de meio-campistas completamente conectado, o PSG rapidamente encaminhou a vitória, explorando as fragilidades do lado direito do Inter Miami.

O português Vitinha cobrou falta na área e encontrou livre seu compatriota João Neves, que mergulhou de cabeça e bateu pela primeira vez o goleiro argentino Oscar Ustari.

Ele repetiria o feito meia hora depois, chutando a bola para o fundo das redes após uma assistência do espanhol Fabián Ruiz, em uma jogada que começou com uma bela jogada de Barcola na entrada da área.

O técnico Javier Mascherano, discípulo de Luis Enrique no Barça, parecia não conseguir extrair o talento de seu veterano quarteto de ex-jogadores do Barça: Messi, o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.

Ao término dos primeiros 45 minutos, o PSG conseguiu refletir sua superioridade absoluta no placar, não permitindo sequer que um chute fosse na direção do gol do italiano Gianluigi Donnarumma.

- Uma leve reação -

Com um cruzamento envenenado, Hakimi forçou um gol contra de Avilés, que havia entrado em campo cedo devido a uma lesão do americano Noah Allen.

E então, o próprio marroquino fechou a goleada após receber um passe de Barcola dentro da área e mandar para a rede após uma rebatida em seu primeiro chute ao gol de Ustari.

Messi, que havia cumprimentado calorosamente vários jogadores de seu antigo clube antes do início do jogo, incluindo Hakimi e Marquinhos, foi para o vestiário perplexo.

Ele retornou quinze minutos depois com uma atitude diferente assim como seus companheiros de equipe. Eles finalmente testaram Donnarumma com um chute de pé esquerdo do astro argentino, seguido por duas cabeçadas de seu compatriota Tadeo Allende e do próprio camisa 10.

Os franceses, que haviam diminuído o ritmo desde o início do segundo tempo, administraram a vantagem e se deram ao luxo de dar os primeiros minutos no torneio a Ousmane Dembélé, agora recuperado de uma lesão na coxa esquerda.

Os campeões europeus avançaram para as quartas de final, onde enfrentarão no sábado Flamengo ou Bayern de Munique, que duelam neste domingo em Miami às 17h (horário de Brasília).

Escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi (Kang-In Lee 70'), Marquinhos (cap) (Lucas Beraldo 46'), Willian Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández 69') - Joao Neves (Ousmane Dembélé 61'), Vitinha, Fabián Ruiz (Warren Zaire Emery 46') - Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Inter Miami: Oscar Ustari - Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen (Tomás Avilés 19'), Jordi Alba - Tadeo Allende, Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia (Benjamín Cremashi 75') - Lionel Messi (cap), Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.