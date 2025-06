PSG goleia Atlético de Madrid (4-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Estreando seu novo status de rei da Europa, o Paris Saint-Germain conquistou uma vitória maiúscula por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid neste domingo (15), em Pasadena (leste de Los Angeles), na rodada de abertura do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes.

O espanhol Fabián Ruiz (aos 19 minutos), o português Vitinha (45'+1), o francês Senny Mayulu (87') e o sul-coreano Lee Kang-in (90'+7, de pênalti) marcaram os gols parisienses diante de 80.619 torcedores que suportaram o calor intenso nas arquibancadas do icônico estádio Rose Bowl.

A primeira rodada deste grupo se encerra neste domingo com o duelo entre Seattle Sounders e Botafogo.

Um dia após a abertura do torneio em Miami, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, presenciou o início da ação em Los Angeles, cidade abalada pelos protestos contra as operações migratórias de Donald Trump.

Grande promotor desta nova competição, Infantino testemunhou em primeira mão a resposta avassaladora da torcida americana, que praticamente lotou os 90 mil lugares do centenário Rose Bowl, palco de jogos lendários como a final da Copa do Mundo de 1994 vencida pelo Brasil contra a Itália.

Em campo, o PSG também dissipou quaisquer dúvidas de que ficaria satisfeito após conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final.

A equipe de Luis Enrique não sentiu falta de Ousmane Dembélé, lesionado no quadríceps esquerdo, que espera retornar em um torneio crucial para sua candidatura à Bola de Ouro.

Com a torcida ainda se acomodando em seus assentos, Julián Álvarez deu o primeiro susto em Gianluigi Donnarumma com uma cobrança de falta perigosa.

O aviso de 'La Araña', no entanto, foi rapidamente esquecido diante da pressão sufocante colocada em prática por Luis Enrique.

Acomodado no campo adversário, o PSG abriu o placar com uma bola roubada por João Neves no bico direito da grande área.

Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia triangularam e deixaram a bola livre na entrada da área para Fabián, que chutou forte de pé esquerdo para o fundo da rede.

- Vitinha amplia -

Com a desvantagem aumentando, o Atlético foi caindo de produção sob o sol escaldante do meio-dia californiano.

Doué e Achraf Hakimi encontraram uma avenida pela direita, e os zagueiros do Atlético, Robin Le Normand e Clément Lenglet, logo receberam cartões amarelos.

O primeiro chute a gol do Atleti veio nos acréscimos do primeiro tempo, com um disparo de pé esquerdo de Griezmann.

Essa mesma ação levou a um contra-ataque mortal do PSG, culminando em um chute de Vitinha que fez 2 a 0 e deu outro duro golpe no Atlético antes do intervalo.

A única reação do time de Madri veio aos 57 minutos, quando Julián Álvarez se antecipou a Donnarumma e o superou com um chute cruzado e rasteiro. Mas o gol do argentino foi depois anulado devido a uma falta de Koke em Doué num lance anterior.

Em uma inovação deste torneio, telões exibiram imagens do lance enquanto o árbitro romeno Istvan Kovacs as revisava no monitor.

A derrocada do Atlético veio com a expulsão de Lenglet aos 78 minutos, que recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação.

O terceiro gol foi marcado pelo jovem Senny Mayulu, que mandou para a rede uma bola perdida na área, e o autor do quarto foi Lee Kang-in, convertendo um pênalti marcado pelo árbitro após um toque de mão na área de Le Normand.

Escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes (Lucas Hernández, 79') - Fabián Ruiz (Lee Kang-in, 72'), Vitinha, Joao Neves - Khvicha Kvaratskhelia (Warren Zaire-Emery, 72'), Désiré Doué (Ibrahim Mbaye, 80) e Gonçalo Ramos (Senny Mayulu, 65'). Técnico: Luis Enrique.

Atlético de Madrid: Jan Oblak - Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán (Reinildo Maldava, 62') - Rodrigo de Paul (Conor Gallagher, 62'), Pablo Barrios (Alexander Sorloth, 70'), Giuliano Simeone (Ángel Correa, 62'), Samu Lino (Koke, 46') - Julián Álvarez e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.