PSG e Atlético de Madrid entram em ação na Copa do Mundo de Clubes na tensa Los Angeles

Com seu novo status de rei da Europa, o Paris Saint-Germain inicia sua participação no Mundial de Clubes com uma revanche contra o Atlético de Madrid neste domingo, em meio a um clima tenso em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Há apenas sete meses, as equipes do técnico espanhol Luis Enrique e do argentino Diego Simeone se enfrentaram com uma vitória do time madrilenho fora de casa por 2 a 1.

Sem tempo para comemorar o título da Liga dos Campeões, o PSG viajou para os Estados Unidos como favorito nesta primeira Copa do Mundo de Clubes expandida para 32 equipes, que começou neste sábado em Miami com o empate entre Inter Miami e Al Ahly (0-0).

Em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Luis Enrique enfatizou que este título fecharia uma temporada dos sonhos, na qual também conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França.

"Se estamos falando de ganhar troféus, melhorar o que fizemos nesta temporada será impossível. Mas ainda falta esta Copa do Mundo de Clubes. É uma competição linda, e temos a confiança e a ambição de vencê-la", enfatizou o técnico espanhol.

A equipe francesa treina desde terça-feira em Irvine, um subúrbio ao sul de Los Angeles, longe do centro da grande cidade californiana, onde se concentram os protestos contra as operações de imigração de Donald Trump.

O contexto político motivou diversas medidas de precaução antes desta partida, que será disputada no centenário estádio Rose Bowl, em Pasadena (com capacidade para quase 90.000 pessoas), a leste de Los Angeles, que recebeu a final da Copa do Mundo de 1994 em que o Brasil se sagrou tetracampeão.

As coletivas de imprensa das duas equipes, agendadas para a tarde deste sábado, foram antecipadas para a manhã em antecipação aos protestos do dia em Los Angeles e em muitas outras cidades americanas contra as políticas migratórias, que incluíram a mobilização de militares.

A possível presença de agentes de imigração nos estádios para a Copa do Mundo de Clubes e a Copa Ouro da Concacaf, que também começa neste sábado, tem levantado preocupações entre os torcedores de futebol nos Estados Unidos, especialmente na comunidade latina.

A partida está marcada para este domingo às 12h no horário local (16h de Brasília), que permitirá que os espectadores europeus assistam a uma das partidas mais atrativas da fase de grupos do torneio.

- Quebra-cabeça de Luis Enrique -

Após um ano triunfante, o PSG chega com uma aura especial a uma Copa de Clubes que não contará com os recentes vencedores dos campeonatos espanhol (Barcelona), inglês (Liverpool) e italiano (Napoli).

Uma das grandes incógnitas será verificar a condição física de seus jogadores, muitos dos quais enfrentaram convocações internacionais após a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões.

O técnico terá que encontrar um substituto para Ousmane Dembélé, que machucou a coxa esquerda durante a partida da Liga das Nações entre França e Espanha, no dia 5 de junho.

O ponta é dúvida para a primeira fase, na qual o PSG também enfrentará Botafogo e Seattle Sounders pelo Grupo B.

Um de seus possíveis substitutos, Bradley Barcola, também tem um problema no joelho, cuja extensão é desconhecida.

- "Queremos ser protagonistas" -

Do lado do Atlético, Simeone busca se redimir de uma temporada que deu errado logo no início da Liga dos Campeões (eliminação nas oitavas de final) e em LaLiga (terceiro lugar).

"Mais do que o corpo, é a mente que precisa se adaptar a esse tipo de situação", disse o meio-campista argentino Rodrigo De Paul antes do treino deste sábado em Los Angeles.

"Amamos jogar futebol e nos classificamos para uma Copa de Clubes onde os melhores do mundo estão participando, e queremos ser protagonistas", enfatizou o campeão mundial pela 'Albiceleste' na Copa do Catar em 2022.

Sem grandes reforços, os 'Colchoneros' voltarão a contar com sua força defensiva e com a talentosa dupla de ataque formada pelo francês Antoine Griezmann e pelo argentino Julián Álvarez.

Griezmann, de 34 anos, jogará na cidade que sonhava em recebê-lo como a nova estrela do Los Angeles FC e agora terá que esperar pelo menos até 2027, quando expira o contrato recentemente renovado pelo francês com o time espanhol.

Prováveis escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes - Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Atlético de Madrid: Jan Oblak - Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Javi Galán - Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Samu Lino (ou Conor Gallagher) - Julián Álvarez e Antoine Griezmann (ou Alexander Sorloth). Técnico: Diego Simeone.