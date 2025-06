PSG domina e goleia Atlético de Madrid em estreia no Mundial de Clubes

Vitinha foi um dos destaques da vitória francesa. Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No primeiro duelo entre europeus no novo Mundial de Clubes, o atual campeão da Champions League levou a melhor. Neste domingo (15), o PSG venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, nos Estados Unidos. Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in marcaram os gols da partida válida pelo Grupo B da competição.

Os franceses foram a campo sem Dembelé, desfalque em razão de uma lesão muscular na coxa esquerda. O português Gonçalo Ramos foi a principal novidade. No lado espanhol, Koke ficou no banco, com Barrios sendo a surpresa no meio-campo.

Os primeiros minutos deixaram evidentes as características dos dois times. O PSG tentava avançar com a bola dominada, enquanto o Atlético de Madrid queria dominar o espaço. A primeira chance foi de Álvarez, aos três, em cobrança de falta que assustou Donnarumma.

Mesmo com a sensação térmica acima dos 30ºC, o atual campeão europeu abusava da troca de passes buscando infiltrar na área adversária. Aos 16, Doué aproveitou erro na saída de bola e cruzou. Lenglet cortou parcialmente, e Kvaratskhelia chutou fraco.

Na sequência, a iniciativa do PSG foi recompensada. Aos 18, após tabela envolvente, a bola sobrou para Fabián Ruiz que, da entrada da área, acertou um belo chute de esquerda, tirando qualquer chance de defesa para Oblak.

Aos 30, parada para hidratação. Na volta, o Atlético de Madrid até esboçou o primeiro contra-ataque, com o brasileiro Samuel Lino, sem sucesso. Nos acréscimos, a melhor chance de empate. Aos 45, a bola sobrou para Griezmann dentro da área. O francês finalizou firme, mas parou em Donnarumma.

Quase que como uma punição, o clube da Paris ampliou logo na jogada seguinte. Contragolpe francês. Vitinha recebeu livre, invadiu a área e chutou colocado, dando mais justiça ao placar: 2 a 0.

A reação de Diego Simeone foi voltar do intervalo com Koke no lugar de Samuel Lino. Aos quatro, o PSG voltou a mostrar que ainda não estava satisfeito. Kvaratskhelia recebeu de Nuno Mendes, cortou para o meio e bateu de pé direito. Oblak operou um milagre. E a bola ainda encontrou o travessão.

Aos 11, o torcedor do Atlético de Madrid até sentiu um pingo de esperança, mas a ilusão durou pouco. Giuliano Simeone tocou para Álvarez, que chutou cruzado e marcou. No entanto, o VAR foi acionado e foi anotada falta em Doué no início do lance. O gol foi anulado.

Aos 33, o que já era difícil, ficou impossível. Lenglet tomou o segundo amarelo e foi expulso. Três minutos depois, Llorente cruzou rasteiro. Sorloth perdeu um gol feito para os espanhóis. Aos 41, Mayulu, bem posicionado, transformou a vitória do PSG em goleada: 3 a 0. Nos acréscimos, ainda teve tempo para mais um pênalti para o PSG. Lee Kang-in cobrou e marcou, dando números finais ao confronto.

Também pelo Grupo B, Botafogo e Seattle Sounders se enfrentam logo mais, às 23h, no Lumen Field, em Seattle.

Ficha do jogo

Mundial de Clubes — 1ª rodada — 15/6/2025

PSG (4)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Hernández, 34'/2ºT); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 26'/2ºT); Doué (Mbaye, 34'/2ºT), Gonçalo Ramos (Mayulu, 19'/2ºT) e Kvaratskhelia (Lee Kang-In, 26'/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

Atlético de Madrid (0)

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán (Reinildo, 17'/2ºT); De Paul (Gallagher, 17'/2ºT, Barrios (Sorloth, 25'/2ºT), Samuel Lino (Koke, INT) e Giuliano Simeone (Ángel Correa,17'/2ºT); Julián Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

GOLS: Fabián Ruiz, aos 18min do 1ºT, Vitinha, aos 45min do 1ºT, Mayulu, aos 41min do 2ºT e Lee Kang-In, aos 51min do 2ºT

CARTÕES AMARELOS: Lenglet, Le Normand, Koke, Ángel Correa e Reinildo (A); Fabián Ruiz e Marquinhos (P)

CARTÃO VERMELHO: Lenglet (A)

ARBITRAGEM: Istvan Kovacs, auxiliado por Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (trio romeno). VAR: Bastian Dankert (ALE)