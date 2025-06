Protagonista em 1983 e vice em 2017, Renato estreia em seu terceiro Mundial de Clubes: "O Fluminense chega forte"

De volta ao maior torneio de clubes do futebol mundial, Renato Portaluppi sonha em trilhar novamente o caminho para a glória. Em 1983, o jovem abusado que entortou os alemães do Hamburgo com seus dribles levou o Grêmio ao título Mundial.

Algo que ele tentou repetir à beira do campo em 2017, cabelos esbranquiçados e desta vez calçando tênis, como técnico. Mas sua equipe acabou derrotada pelo Real Madrid. O gol de Cristiano Ronaldo encerrou o sonho do bicampeonato.

Nova chance

A terceira chance começará nesta terça-feira, às 13h, com o Fluminense contra o Borussia Dortmund.

Renato está acostumado aos grandes palcos do futebol. Agora, seu trabalho é levar um tricolor diferente ao posto mais alto do futebol de clubes do mundo.

Pelo Fluminense, outra camisa que ele vestiu como jogador e foi vitorioso como técnico, o treinador tenta repetir a façanha de levar seu clube ao título mundial.

— Disputar uma competição deste tamanho e com essa importância é muito especial e uma honra. E foi assim das outras duas vezes também. O formato era diferente, mas a emoção de poder ser campeão mundial é a mesma. Teremos muitas pedreiras pela frente, mas o Fluminense chega forte — disse Renato, em contato com GZH.

Protagonista em 1983

Capa de 12 de dezembro de 1983 de ZH destaca: "Torcida não deixará Renato sair". Zero Hora / Arquivo Pessoal

As páginas de ZH de 1983 registram na época a primeira experiência de Renato no Mundial. O jovem cabeludo, ousado dentro e fora de campo, foi o protagonista do título conquistado pelo Grêmio sobre o Hamburgo.

Além dos dois gols, infernizou o lateral-esquerdo Schröder e tornou-se um ídolo eterno para os gremistas.

Capa de 13 de dezembro anunciava o pôster de Renato, o herói gremista em Tóquio Zero Hora / Arquivo Pessoal

Ídolo à beira do campo

Em 2017, da beira do campo, o técnico tentou trilhar o caminho da vitória novamente. Mesmo sem entrar em campo, Renato conseguiu trazer os holofotes para ele. O treinador falou que jogou mais do que Cristiano Ronaldo, então no Real Madrid. E o português respondeu.

— Os números não mentem — disse, ao repórter Eduardo Gabardo.

Renato ou Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo elogiou o currículo de Renato como jogador. Jefferson Botega / Agencia RBS

Na entrevista coletiva pré-jogo, o atacante da equipe espanhola falou um pouco mais sobre a questão.

— O que eu posso dizer? São coisas que nem merecem resposta. Tem coisas que a melhor resposta é rir. Se ele pensa isso, o que posso dizer? Tem que escutar. Até fiquei curioso, fui ver o currículo dele. Tinha um currículo bonito. Me despertou curiosidade — afirmou o português.

Nessa polêmica, quem levou a melhor vestia a camisa 7 da equipe de camisa branca. O gol de Cristiano Ronaldo garantiu o título para os espanhóis.

— Não dava para fazer muita coisa. Nós enfrentamos o time que na época era o melhor do mundo, o Real Madrid — disse o técnico, em entrevista ao jornalista Duda Garbi em 2021.

Renato também lamentou os desfalques de jogadores importantes para a partida que valia o título do Mundial.

— O problema não era só o Real Madrid, mas tinha ainda os desfalques nossos. Já seria difícil com todos os jogadores, mas fomos para lá com vários desfalques. Por exemplo, o Maicon e o Arthur não jogaram. O Cícero e o Jael não puderam ser inscritos. Nosso time perto deles tinha uma diferença grande e sem cinco ou seis jogadores importantes, como que vai fazer frente? — analisou.

Agora, no Fluminense, o treinador tentará repetir a história para adicionar ao seu currículo um título inédito como técnico. Renato sabe como poucos o peso e a importância desta conquista.