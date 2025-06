Promessa brasileira, Maria Clara Pacheco conquista ouro inédito no Grand Prix de Taekwondo

A conquista de Maria Clara veio com um placar impressionante sobre a chinesa Luo Zongshi, campeã mundial em 2022, em Guadalajara, no México, e dona de sete ouros em etapas do Grand Prix, por 2 a 0, com parciais de 17/0 no primeiro round e 12/0 no segundo. Para alcançar a final, ela havia vencido outras quatro lutas.

O Grand Prix Challenge de taekwondo é disputado desde 2014, com três etapas por ano. Antes do título inédito entre as mulheres com Maria Clara, apenas Maicon Andrade, bronze nos Jogos do Rio-2016, havia subido no lugar mais alto do pódio, em duas oportunidades, no circuito. O experiente lutador some no tatame em Charlotte neste domingo.