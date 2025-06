Proibido de deixar o Equador, Bolaños é liberado e treina após prisão

Ex-jogador do Grêmio foi preso no domingo (15). Guayaquil City / Reprodução

O ex-jogador do Grêmio, Miller Bolaños, foi preso e solto neste domingo (15), e vai responder em liberdade por porte ilegal de arma de fogo. Ele já foi liberado, mas está proibido de deixar o Equador.

As informações são do jornal El Universo. Bolaños está proibido de sair do país, e deve se apresentar à justiça todas as sextas-feiras até o dia 4 de julho, data marcada pelas autoridades para a audiência do julgamento.

Conforme o jornal Metro, também do Equador, o atacante de 35 anos, inclusive, já treinou com o Guayaquil City. A equipe disputa, atualmente, a segunda divisão do futebol equatoriano.

Entenda o caso

Bolaños foi preso por porte ilegal de arma de fogo no domingo. O atual jogador do Guayaquil City foi detido durante a madrugada, na cidade de Daule, no Equador.

A polícia foi chamada após relato de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o ex-jogador gremista junto de outro homem dentro de um carro. Com eles estava uma arma de fogo carregada, que foi apreendida.