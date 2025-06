Professor do Colégio Anchieta é convocado para representar o Brasil no Mundial de Basquete Master 

Thulius (de branco) em ação pelo Belgrado Brothers. Arquivo Pessoal / Divulgação

Se um professor chamou atenção do mundo do futebol ao marcar um gol contra o Boca Juniors, na Copa do Mundo de Clubes, aqui, em Porto Alegre, Thulius Kreling da Rosa, do Colégio Anchieta, comemorou a convocação para a disputa do 17º Campeonato Mundial Master de Basquete, que acontece de 27 de junho a 6 de julho, na região de Ticino, na Suíça.

Kreling competirá na categoria 40+, ao lado de 6 mil atletas, com idades entre 35 e 80 anos, de mais de 40 países.

— Estou muito feliz com essa convocação. Representar o país em um campeonato mundial é o maior sonho de qualquer jogador. Minha expectativa é fazer uma boa campanha — ressalta o professor de Educação Física, que desde 2020 é treinador na formação complementar do Anchieta.

No colégio, ele atende cerca de 90 estudantes, de ambos os gêneros, desde a escolinha, destinada a alunos do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental, até os grupos de treinamento, do 7º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

Sob sua orientação, as equipes do Anchieta participam de campeonatos escolares, amistosos com clubes e torneios nacionais e internacionais, como o South American International Schools Tournament (SAIST), em São Paulo – que reúne escolas bilíngues e internacionais da América do Sul –, e a Liga Escolar TripSports (LETS), torneio esportivo entre escolas privadas de várias regiões do Brasil e da América do Sul.

— O esporte desenvolve habilidades e ensina a tomar decisões rápidas, resolver problemas e trabalhar em equipe. Cada treino é uma oportunidade de aprendizado para a vida toda — destaca o ex-jogador da Sogipa, Pinheiros (SP), Bauru (SP), Uniara Araraquara (SP), Joinville (SC), Univates de Lajeado (RS) e Clube Juvenil de Caxias do Sul (RS).

Com passagens pelas seleções brasileiras de base, em que foi companheiro de Tiago Splitter e Marquinhos, Thulius teve que abandonar o esporte precocemente, aos 25 anos, por conta de lesões no joelho.

Após deixar as quadras, ele se formou Gestão Financeira, concluiu a graduação em Educação Física (bacharelado) e obteve a licenciatura para atuar como professor.