Problemas de visão e família conturbada: quem é Rebecca Šramková, adversária de Bia Haddad na estreia de Wimbledon

Šramková é atual 36ª colocada no ranking mundial. Jiangxi Open / Divulgação

O torneio de Wimbledon começa na próxima segunda-feira (30) e a Bia Haddad Maia terá frente uma velha conhecida, a eslovaca Rebecca Šramková, atual 36ª colocada no ranking mundial.

A exemplo da brasileira, a tenista da Eslováquia nasceu em 1996, mas é cinco meses mais jovem. Natural de Bratislava, Rebecca é filha de um artista plástico (pintor) e tem na pintura um de seus hobbies, tanto que já fez "seis ou sete quadros".

— Fiz umas seis ou sete peças completas. Mas gosto de fazer — afirmou em entrevista ao site da WTA.

O tênis entrou na vida de Šramková para que ela tentasse melhorar uma condição de saúde. Rebecca nasceu com uma deficiência no olho esquerdo e tem a visão muito prejudicada.

— Não sei como é enxergar bem. Tentei usar lentes de contato, mas a visão não era muito diferente e eu não suporta a sensação — disse ela durante o WTA 1000 de Roma de 2024, quando surpreendeu ao sair do qualifying e chegar às oitavas de final.

Quando foi para as quadras, a ideia era que o esporte pudesse ajudá-la a melhorar a visão do olho esquerdo, pelas exigências de coordenação e profundidade visual.

Relação familiar conturbada

Šramková superou lesões e questões familiares. ITF Tennis / Divulgação

Se a família colocou Šramková nas quadras e a incentivou no começo, inclusive com o pai, Jozef, sendo também seu treinador, hoje em dia a relação é completamente distinta e ela não tem contato com eles.

A causa do rompimento familiar foi um relacionamento amoroso da tenista. Quando tinha 18 anos, Rebecca foi expulsa de casa devido a um namoro com um homem 12 anos mais velho. O pai não aceitou a relação e cortou laços com a filha, que teve de enfrentar as dificuldades econômicas e pessoais de iniciar a carreira.

Em dezembro de 2024, ano em que venceu seu único título da carreira, o WTA 250 de Hua Hin, na Tailândia, e foi finalista em outros dois torneios, em Monastir (Tunísia) e Jiangxi (China), além de ser decisiva na campanha que levou a Eslováquia ao vice-campeonato da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, foi eleita a melhor jogadora de seu país e fez um discurso emocionante durante a cerimônia de premiação.

— Gostei muito da forma como os pais da Mia Pohankova (tenista de 16 anos que venceu um WTA em outubro) choraram pelos seus sucessos. Os meus pais certamente não chorarão por mim. Alguém me quer adotar? — declarou a jogadora que soma que disputará Wimbledon pela segunda vez na carreira.

Lesões

Mas além do problema no olho esquerdo e das questões familiares, Rebecca Šramková teve que superar uma série de lesões.

Em 2017, uma contusão nas costas a deixou fora do circuito por quase um ano. Quando retornou teve problemas no ombro e no abdômen e em 2022 precisou de uma cirurgia, por ter sofrido uma fratura por estresse na perna.

Mas a jogadora mostrou estar acostumada a desafios.

— Eu quero ser alguém. É por isso que praticamos este esporte, para ser alguém. Você vê todas as outras meninas ao seu redor lutando para ser alguém, e você também quer isso. É isso que me faz continuar — afirma a jogadora que garante que um objetivo momentâneo é "manter-se saudável por mais tempo".

Temporada

Rebecca Šramková estreou na Billie Jean King Cup em 2017. Billie Jean King Cup / Divulgação

Atualmente Rebecca Šramková ocupa o melhor ranking na carreira e os recentes resultados devem levá-la ao 34º lugar, quando a classificação for atualizada na segunda-feira.

No ano, ela soma 15 vitórias em 32 partidas e na temporada de grama venceu cinco de oito jogos. Ela parou na segunda rodada em Queen's, foi semifinalista em Nottingham e voltou a ser eliminada na segunda fase em Eastbourne.

Retrospecto contra Bia

Em jogos pelo circuito mundial, Bia e Šramková já se enfrentaram em seis oportunidades, com quatro vitórias da brasileira. Nenhuma das partidas foi disputada na grama, piso onde é jogado o terceiro Grand Slam do calendário.

Foram quatro confrontos no saibro, com três vitórias da paulista, e dois em quadra dura, com um triunfo para cada lado.

Ficha técnica

