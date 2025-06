Primeiro dia da Maratona de Porto Alegre tem recorde batido e presença de medalhista olímpico; veja fotos

Corredores tomaram as ruas de Porto Alegre para as provas que abriram a programação da 40ª Maratona da cidade.

O sábado (7) foi de ritmo forte e emoção nas ruas de Porto Alegre. Atletas profissionais e amadores participaram das primeiras provas da 40ª Maratona Internacional , com disputas nos percursos de 5km , 10km , 21,1km (meia-maratona) e também da animada Maratoninha Kids , realizada no fim da manhã.

Com largadas a partir das 7h, milhares de corredores tomaram as vias da Capital, passando por pontos como a orla do Guaíba, Avenida Ipiranga, Diário de Notícias e Edvaldo Pereira Paiva.

Presenças ilustres

Além do alto nível técnico, a manhã também foi marcada por símbolos do esporte no evento. Medalhista olímpico em Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima esteve presente na orla do Guaíba, onde foi cercado por fãs, posou para fotos e acompanhou de perto a largada das provas.