Presidente interino recebe Ancelotti em Itaquera durante turbulência política no Corinthians

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti foi recebido por Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians, em um dos camarotes da Neo Química Arena, neste domingo, dia de partida entre o time alvinegro e o Vitória.

Um dia antes, Stábile viveu um momento de confronto com Augusto Melo, presidente afastado do clube que foi ao Parque São Jorge alegando que deveria voltar ao poder, embasado em decisão tomada por primeira secretária do Conselho Deliberativo.