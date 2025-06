Presidente do Santos confirma procura do Fluminense por Neymar, mas confia em renovação

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que o Fluminense mostrou interesse em ter Neymar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O dirigente afirmou que o time carioca foi o único a entrar em contato com o Santos em busca do atacante. As negociações, porém, não avançaram. Neymar tem contrato com o clube da Baixada até o dia 30 de junho. O futuro do atleta está indefinido.

"Nós só tivemos concretamente uma única proposta para que o Neymar disputasse a Copa do Mundo de Clubes, que foi do Fluminense. Procurou a mim e pediu para conversar com o Neymar", disse Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal SporTV.

"As conversas que estamos tendo são muito abertas. Se eu percebesse alguma dificuldade ('Ah, o jogador tem alguma chance de jogar no Brasil por outro clube'), eu particularmente não acredito. É um sentimento que pode ser um erro, mas, pelo o que eu conheço do Neymar, conheço o pai, o estafe, acho isso uma possibilidade quase que nula. Existe hoje interesse no mercado internacional? Isso é óbvio que sim, já existia quando ele veio, nós sabíamos e foi mostrado a nós as possibilidades de propostas que existiam naquele momento para ele permanecer em clubes sem voltar ao Brasil", prosseguiu o presidente.

Teixeira reforçou a identificação de Neymar com o Santos. O clube tem a intenção de prorrogar o contrato do jogador, para que ele fique na equipe até a disputa da Copa do Mundo de 2026.

"A decisão de voltar já demonstra ao Santos e a cada um de nós que o aspecto financeiro é secundário perante as propostas. Eu sei o conhecimento das propostas que existiam. Se ele hoje está no Brasil e no Santos, essas propostas foram descartadas financeiramente. Qual é a preocupação do Neymar hoje? É jogar, ele quer se recuperar, ele quer jogar, quer jogar da forma como ele jogou. Se não com aqueles vinte e poucos anos, mas da maneira como o Santos e o Brasil precisam ainda no Neymar. Isso é nítido na questão de objetivo do jogador", afirmou.

No fim de maio, Neymar foi questionado sobre a possível renovação com o Santos, mas despistou. Ele disse que decidiria após o dia 12 de junho. Teixeira mostra confiança em um desfecho positivo.