Presidente da LaLiga ironiza Piqué e criação da Kings League: 'Não vejo nem pelo retrovisor'

Javier Tebas, presidente da LaLiga, aproveitou uma palestra durante um evento esportivo que discute esportes emergentes e novos formatos, para alfinetar o ex-zagueiro Gerard Piqué. O ex-defensor do Barcelona criou a Kings League (competição de futebol society que mistura jogadores com celebridades da internet).

No encontro, realizado em Madri, ele questionou os holofotes que a "novidade" vem ganhando e afirmou que o "futebol comum" ainda é soberano na preferência dos amantes da modalidade. O dirigente comentou ainda que a Kings League sequer é motivo de preocupação para os organizadores do Campeonato Espanhol.

Piqué foi o alvo do discurso de Tebas, que garantiu não estar preocupado com qualquer tipo de concorrência com o Campeonato Nacional da Espanha.