Presidente da Fifa fala sobre chance de o Brasil sediar o próximo Mundial de Clubes

— Fantástico o impacto do futebol brasileiro nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. O mundo inteiro gosta do futebol do Brasil. E ter quatro clubes, e os quatro passam para as oitavas, é um sucesso. E também os torcedores têm sido fantásticos. Faz com que todo mundo se apaixone mais pelo Brasil — afirmou.

— A decisão do presidente da Fifa seria jogar a Copa do Mundo de Clubes anualmente, todos os anos. Mas está prevista a cada quatro anos. Depois do Mundial vamos fazer uma análise, estudar, falar com os clubes e ver o futuro do Mundial de Clubes. sabemos que já é um sucesso enorme. É um torneio que bota clubes do mundo inteiro no mapa, visíveis e presentes. Por isso temos que pensar como será o Mundial — disse Infantino.