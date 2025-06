Premiação do Botafogo no Mundial de Clubes já supera a do título do Brasileirão 2024

Botafogo avança as oitavas em segundo lugar do Grupo B. Patrick T. Fallon / AFP

O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta segunda-feira (23), mas garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes em enfrenta o Palmeiras, primeiro lugar do Grupo A.

Com o resultado, o time carioca avançou como segundo colocado no Grupo A, atrás do Paris Saint-Germain, e já assegurou uma renda total de US$ 26,71 milhões (cerca de R$ 146,81 milhões), considerando valores de participação e bônus, superando inclusive a premiação recebida pelo título do Campeonato Brasileiro.

No ano passado, ao conquistar o Brasileirão, o Botafogo recebeu R$ 48,1 milhões. No Mundial de Clubes, até o momento, o clube garantiu US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões) pela vaga nas oitavas de final. Além disso, a histórica vitória por 1 a 0 sobre o PSG, na última quinta-feira, rendeu mais US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), o mesmo valor conquistado na estreia, com a vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders. A derrota para o Atlético de Madrid, no entanto, não gerou premiação.

Somando-se aos valores pela classificação às oitavas de final e pelos bônus pelo desempenho esportivo nas duas vitórias, o Botafogo também recebeu US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões), valor pago pela Fifa a todos os representantes sul-americanos participantes da competição.

Adversário definido: Palmeiras

Com a vaga assegurada, o time comandado por Renato Paiva viu o seu adversário ser definido após a partida do Grupo A entre Inter Miami x Palmeiras, também nesta segunda-feira, às 22h, no Estádio Hard Rock.

O time comandado por Abel Ferreira saiu perdendo com gol marcado por Alende logo aos 16 minutos de jogo e sofreu o segundo gol aos 65 minutos, marcado pelo uruguaio Suárez. Inter Miami 2 x 0 Palmeiras. O Verdão buscou o resultado e empatou a partida em 2 a 2, classificando assim em primeiro lugar do Grupo A.

Palmeiras x Botafogo se enfrentam pelas oitavas de final no sábado (28), às 13h, na Filadélfia.

