Portugal x Espanha pela final da Liga das Nações: acompanhe a partida em tempo real

Diogo Costa (de verde) sai do gol durante a partida entre Portugal e Espanha pela final da Liga das Nações. JOHN MACDOUGALL / AFP

A final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha acontece neste domingo (8), às 16h. O jogo será na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

As duas seleções estão em busca de seu segundo título no torneio. Portugal chega à final depois de uma virada contra a Alemanha com gol decisivo do craque Cristiano Ronaldo. Já a Espanha protagonizou um jogaço contra a França na semifinal, e venceu por 5 a 4.

Escalações para Portugal x Espanha

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes.. Técnico: Roberto Martínez.

Espanha: Unai Simón; Dani Vivian, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Zubimendi, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal . Técnico: Luis de la Fuente.

Arbitragem para Portugal x Espanha

Sandro Schärer, auxiliado por Jonas Erni e Susann Küng. VAR: Fedayi San (todos da Suíça)

Como chegam Portugal e Espanha

Portugal

Com o quarentão Cristiano Ronaldo ainda decisivo, Portugal está na final após ter vencido a Alemanha, dona da casa, por 2 a 1 de virada. Vitinha, campeão da Champions League com o PSG, é o grande destaque do meio-campo.

Espanha

Em uma semifinal emocionante, a Espanha eliminou a França com uma vitória de 5 a 4. A partida chegou a estar 5 a 1 para os espanhóis. Lamine Yamal, do Barcelona, é o craque do time. E tem apenas 17 anos.

Onde assistir a Portugal x Espanha