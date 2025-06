Portugal x Espanha: horário, onde assistir ao vivo e escalações da final da Liga das Nações

As duas seleções buscam o bicampeonato da competição. Elas eliminaram Alemanha e França, respectivamente, nas semifinais.

Escalações para Portugal x Espanha

Arbitragem para Portugal x Espanha

Como chegam Portugal e Espanha

Portugal

Com o quarentão Cristiano Ronaldo ainda decisivo, Portugal está na final após ter vencido a Alemanha, dona da casa, por 2 a 1 de virada. Vitinha, campeão da Champions League com o PSG, é o grande destaque do meio-campo.