Portugal vence França (3-0) e é campeão europeu Sub-17

A jovem seleção portuguesa abriu o placar na capital albanesa aos 31 minutos, por meio de Anísio Cabral e Duarte Cunha ampliou sete minutos depois (38'). No segundo tempo, Gil Neves decretou a vitória (60').

O título de Portugal veio num torneio em que quase foi eliminado na terceira rodada pela Alemanha. Os portugueses viraram nos minutos finais depois de ficarem numa desvantagem de 2 a 1 no placar. Nas semifinais, Portugal também esteve perto da eliminação, mas derrotou a Itália nos pênaltis.

A França não conseguiu alcançar o título que conquistou pela última vez em 2022, com uma geração que incluía Desiré Doué e Warren Zaire-Emery, que venceram a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain no sábado.