Portugal vence Espanha nos pênaltis e é bicampeão da Liga das Nações

Após uma final dramática, com disputa de pênaltis e quatro gols no tempo normal, Portugal venceu a Espanha e é bicampeão da Liga das Nações. A partida aconteceu na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, neste domingo (8).

É o segundo título da equipe nessa competição. O primeiro foi em 2019, quando os lusitanos venceram a Holanda.

O jogo

Portugal começou pressionando a saída de bola da equipe espanhola. Antes dos cinco minutos, já havia chutado a gol com João Neves. Aos poucos, a Espanha ajustou a troca de passes e conseguiu sair da pressão espanhola.

A primeira finalização espanhola aconteceu com uma cobrança de falta de Lamine Yamal, aos 14 minutos. A Espanha concentrava seus ataques à esquerda, com Nico Williams: aos 14, ele deu um passe para Pedri, que chutou para fora; aos 16, ele mesmo tentou um golaço e não conseguiu.

O primeiro gol espanhol saiu aos 20 minutos, com Zubimendi. Dessa vez, o ataque não foi pela esquerda: Lamine Yamal cruzou para a área, a zaga portuguesa se atrapalhou e o volante da Real Sociedad aproveitou a sobra para abrir o placar da partida.

Zubimendi fez o primeiro gol da partida. TOBIAS SCHWARZ / AFP

A reação portuguesa foi rápida. Cristiano Ronaldo recebeu uma bola em frente aos zagueiros, passou para Pedro Neto, que encontrou Nuno Mendes entrando na área. Ele fez fila na defesa e finalizou no contrapé do goleiro: 1 a 1.

Nuno Mendes comemora o gol por Portugal. JOHN MACDOUGALL / AFP

A Espanha voltou a ter vantagem no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Pedri arrancou pela meia direita, superou os marcadores na velocidade e deu um passe vertical para Oyarzábal, que chutou na saída do goleiro: 2 a 1.

Oyarzábal comemora o seu gol pela Espanha. TOBIAS SCHWARZ / AFP

No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Bruno Fernandes marcou o gol que seria do empate, mas foi anulado devido a impedimento de Pedro Neto.

Aos 15 minutos do segundo tempo, apareceu o craque português. Jogada de Nuno Mendes pela esquerda, a bola bate na zaga espanhola, Cristiano Ronaldo supera Cucurella e chuta forte, sem chances para o goleiro, para empatar o jogo. Foi o seu 138º gol pela equipe lusitana, o 938º da sua carreira.

Cristiano Ronaldo leva a bola após anotar seu 138º gol pela seleção portuguesa. TOBIAS SCHWARZ / AFP

Por duas vezes, a Espanha ficou perto da vitória no tempo normal. Uma com chute forte de Isco de fora da área, defendido por Diogo Costa. Logo depois, Oyarzábal ficou sozinho em frente ao goleiro e Renato Veiga tirou, mas já havia impedimento.

Cristiano Ronaldo não ficou até o final da partida: sentiu uma lesão e saiu do jogo aos 43 minutos do segundo tempo, dando lugar a Gonçalo Ramos. A última chance do tempo regular foi de Bruno Fernandes, que bateu falta forte aos 46, defendida por Unai Simón.

Prorrogação

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal começou pressionando novamente no tempo extra. As melhores chances apareceram com o lateral-esquerdo Nuno Mendes, do PSG.

No primeiro minuto, ele chutou errado dentro da área. Aos nove minutos, ele entrou em velocidade na defesa espanhola e se jogou na área. O pênalti não foi marcado. Na reclamação, foi empurrado por Baena, o que gerou confusão entre os atletas. Nuno ainda cabecearia para o gol aos 13 minutos, mas estava impedido.

Na segunda etapa da prorrogação, a Espanha teve mais a posse de bola, mas com dificuldades de penetrar a bem armada defesa portuguesa. Enquanto isso, Portugal reagia e tentava contra-ataques.

A última chance da partida foi portuguesa: Nelson Semedo cruzou e Diogo Jota cabeceou para fora no último minuto da prorrogação.

Pênaltis

Nas cobranças de penalidades, Gonçalo Ramos (para Portugal) e Mikel Merino (para Espanha) abriram com gols para as suas equipes. Na segunda cobrança, Vitinha fez para os lusitanos e Baena para os espanhóis. Na terceira, Bruno Fernandes e Isco converteram. Nuno Mendes fez a quarta para Portugal, mas Diogo Costa pegou o chute de Morata. Ruben Neves chutou a última cobrança e deu o título aos lusitanos.

Ficha técnica

Portugal 2x2 Espanha

Portugal: Diogo Costa; João Neves (Nélson Semedo, intervalo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio (Renato Veiga, 29 do 2ºT) e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinho e Bernardo Silva (Rafael Leão, 29 do 2ºT); Pedro Neto (Diogo Jota, intervalo da prorrogação), Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, 43 do 2ºT) e Francisco Conceição (Rúben Neves, intervalo). Técnico: Roberto Martínez.

Espanha: Unai Simón; Marc Cucurella, Óscar Mingueza (Pedro Porro, 47 do 2ºT), Robin Le Normand e Dean Huijsen; Martín Zubimendi , Fabián Ruiz (Mikel Merino, 30 do 2ºT) e Pedri (Isco, 30 do 2ºT); Mikel Oyarzabal (Morata, 5 do 2ºT da prorrogação), Lamine Yamal (Yeremi Pino, intervalo da prorrogação) e Nico Williams (Alex Baena, 47 do 2ºT). Técnico: Luís de la Fuente.

Gols

Espanha: Martin Zubimendi (21 do 1ºT) e Mikel Oyarzábal (45 do 1º T)

Portugal: Nuno Mendes (26 do 1ºT) e Cristiano Ronaldo (15 do 2ºT)

Arbitragem